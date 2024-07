Już 5 września ruszy najbardziej wyczekiwana pozycja Polsatu - "Taniec z Gwiazdami". Jedną z par, która wzbudza największe zainteresowanie mediówjest oczywiście Rafał Maślak i Agnieszka Kaczorowska. Para została niedawno przyłapana przez paparazzi na czułym pożegnaniu tuż po ciężkich próbach. Przypomnijmy: Maślak i Kaczorowska wracają z treningu do "TzG". Nie zabrakło czułości

Agnieszka nie raz w wywiadach podkreślała, że jest wymagająca partnerką. Zdjęcia z ich wspólnego treningu doskonale oddają jej słowa. Para wspólnie uczy się trudnych podnoszeń i obrotów, uśmiech nie schodzi im jednak z twarzy. Jak podkreśla sam Rafał, udział w show jest dla niego świetną przygodą:

Traktuje to jako nowe wyzwanie oraz przygodę. Poza tym niewymierną korzyścią jest nauka tańca. Swoim udziałem w show chcę pokazać młodym ludziom w Polce, że można do czegoś w życiu dojść - bez znajomości, bogatych rodziców - tylko ciężką pracą, cierpliwością i wytrwałością. Nie czuję się żadną gwiazdą, bo gwiazda to osoba o ugruntowanej pozycji zawodowej i społecznej, która jest znana z tego, że coś osiągnęła. Ja dopiero zaczynam. Myślę, że dzięki temu programowi przełamię barierę strachu i stanę się bardziej pewny siebie przed kamerą i zdobędę doświadczenie, które przyda mi się w przyszłości - mówi przystojny model