Małgorzata Trzaskowska od 2002 roku jest żoną Rafała Trzaskowskiego. Wspólnie wychowują dwoje dzieci i obecnie razem angażują się w kampanię wyborczą, w której Małgorzata aktywnie towarzyszy mężowi. Choć to on ubiega się o najwyższy urząd w państwie, ona również nie pozostaje w cieniu – spotyka się z wyborcami, opowiada o sobie i pokazuje ludzką stronę życia rodzinnego. W jednym z wywiadów w programie „Halo, tu Polsat” zaprosiła Agnieszkę Hyży do rodzinnego Rybnika, gdzie odsłoniła bardziej osobiste wątki – w tym ten, który zaskoczył całą Polskę: historię narodzin bliźniaczek.

Małgorzata Trzaskowska ma bliźniaczkę

W czasach, gdy technologia medyczna nie była jeszcze tak rozwinięta, narodziny dzieci potrafiły zaskakiwać nie tylko rodziny, ale i samych lekarzy. Tak właśnie było w przypadku narodzin Małgorzaty Trzaskowskiej i jej siostry bliźniaczki. Ich ojciec z rozrzewnieniem wspominał tamten dzień, w rozmowie wyemitowanej w Polsacie.

Wówczas nie było urządzeń USG, żeby dokładnie prześwietlić, co za płód, jak i czy chłopiec, czy dziewczynka. Tylko były takie słuchaweczki wspominał.

Kiedy zadzwoniła do niego położna, był przekonany, że chodzi o rutynowe informacje. Tymczasem usłyszał coś, co na zawsze zapisało się w historii rodziny.

Dzwoni położna i mówi: wie pan, mam dla pana niespodziankę. Ja sobie myślałem, co za niespodzianka. Dwie dziewczynki się urodziły. Ja siadłem z wrażenia.

Zaskoczenie szybko przerodziło się w logistyczny problem.

Ja mam jedną wyprawkę. Ja mam jeden wózek i mam dwoje dzieci, które muszę odebrać ze szpitala z małżonką dodał.

Ostatecznie udało się zdobyć bliźniaczy wózek, który sprowadzono aż z Czechosłowacji. Choć okoliczności narodzin były niecodzienne, dzieciństwo sióstr było pełne ciepła, bliskości i wzajemnego zrozumienia. Małgorzata Trzaskowska wspomina, że zawsze trzymała się z siostrą. Obie z podziwem patrzyły na starszego o pięć lat brata, który był ich dziecięcym idolem i wzorem do naśladowania.

To wspólne dorastanie zaowocowało wyjątkową więzią, która przetrwała do dziś. Mimo że Trzaskowska nieczęsto mówi o swojej rodzinie publicznie, to nie ukrywa, jak wiele zawdzięcza siostrze i bratu.

Sondaż: Polacy wskazali, którą pierwszą damę wolą

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano Polaków, która z żon kandydatów na prezydenta będzie lepszą pierwszą damą. Wyniki jednoznacznie wskazały Małgorzatę Trzaskowską, żonę Rafała Trzaskowskiego, która zdobyła 56% głosów.

Marta Nawrocka, małżonka Karola Nawrockiego, uzyskała 44% poparcia. Badanie zostało zrealizowane 25 maja 2025 roku na próbie 1011 dorosłych Polaków i odzwierciedla preferencje społeczne dotyczące przyszłej pierwszej damy.

