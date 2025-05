Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, znalazł się w centrum politycznej burzy po tym, jak jego gest podczas ostatniej debaty z Rafałem Trzaskowskim wzbudził lawinę spekulacji. W odpowiedzi na oskarżenia o rzekome zażycie niedozwolonej substancji, polityk nie tylko wyjaśnił, że sięgnął po legalny produkt nikotynowy, ale poszedł o krok dalej – publicznie poddał się testowi na obecność substancji niedozwolonych i opublikował jego wynik. W ten sposób próbował przeciąć narastającą falę kontrowersji i udowodnić, że nie ma nic do ukrycia, jednocześnie rzucając wyzwanie swojemu politycznemu rywalowi, Rafałowi Trzaskowskiemu.

23 maja 2025 roku, podczas debaty prezydenckiej, Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, został uchwycony przez kamery w momencie, gdy sięgnął ręką do ust. Ten gest wzbudził podejrzenia i natychmiast wywołał falę spekulacji w mediach społecznościowych, sugerujących, że mogło dojść do zażycia nielegalnej substancji. Kandydat na prezydenta wyjaśnił, że sięgnął po woreczek nikotynowy, który nazwał "gumą", ale wiele osób nie wierzyło w jego tłumaczenie więc postanowił zrobić test i pokazać jego wynik w mediach społecznościowych.

Polacy chcą mieć pewność, że przyszły Prezydent jest w pełni zdrowy. Dlatego zrobiłem test na obecność nar*****ów. Wynik oczywiście negatywny. Teraz kolej na Pana Rafała! Odwagi! Jak jest Pan czysty, to nie ma się czego bać!

Wszyscy zastanawiali się, co Nawrocki włożył od ust podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się 23 maja 2025 roku. Kandydat PiS na prezydenta następnego dnia tłumaczył się w mediach:

Gdy słucha się tego, co mówi Rafał Trzaskowski, jak powtarza o swoich sukcesach, powtarza ''ja, ja, ja, ja, ja, PiS, PiS, PiS, PiS, PiS'', to wziąłem woreczek nikotynowy, ale bardzo się cieszę z tego, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej

- wyznał w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.