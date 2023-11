Małgosia Borysewicz z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" kilkanaście dni temu po raz pierwszy została mamą. Jak już wiemy, rolniczka urodziła synka, który nazywa się Ryszard. Małgosia pokazała już pierwsze zdjęcia z maleństwem i pochwaliła się m.in. jak jej mąż opiekuje się dzieckiem.

Jedno ze zdjęć z dzieckiem wywołało sporo krytycznych komentarzy na profilu Małgosi na Instagramie- internauci krytykowali młodą mamę za to, że jej synek spał w foteliku podczas spaceru. Rolniczka szybko poradziła sobie z "ekspertami" i odpowiedziała na ich zaczepki.

Teraz z kolei młoda mama zdradziła swoim fanom, jak wygląda jej życie po narodzinach dziecka. Co napisała?

Malgosia opublikowała w sieci wpis, w którym przyznaje, że jest prawdziwą "Matką Polką". Młoda mama nie ukrywa, że już samo wyjście do fryzjera i zostawienie dziecka w domu wywołało w niej wyrzuty sumienia.

(...) przyznaję się szczerze : jestem Matką Polką ????Wybrałam się dziś przed fajnym jutrzejszym dla nas dniem, nieopodal, (5km) by ogarnąć końcówki (strasznie mi się plączą) No wyrzut sumienia jakbym do Ameryki się udała . Wróciłam, wszyscy szczęśliwi i najedzeni- czytamy na profilu Małgosi na Instagramie.