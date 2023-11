Małgosia z "Rolnik szuka żony" już wróciła do formy po ciąży? Uczestniczka czwartej edycji programu TVP pochwaliła się swoim najnowszym zdjęciem, na którym pozuje w krótkiej i bardzo obcisłej spódnicy. Stylizacja podkreśliła figurę Małgosi, która zaledwie kilkanaście dni temu po raz pierwszy została mamą. Małgosia urodziła dokładnie 27 lutego, ale już teraz zachwyca swoim wyglądem! Spójrzcie tylko na zdjęcie rolniczki!

Internauci już pod poprzednim zdjęciem Małgosi na Instagramie zachwycali się jej wyglądem- rolniczka pokazała wówczas fotkę ze spaceru z małym synkiem.

Gosia teraz to już przesadziłaś ???? Chwila po porodzie, a Ty taka fit?- napisała jedna z internautek.

Małgosia odpowiedziała wówczas na komplement fanki.

no nie do końca ????ale w przypływie Energii i emocji jakiś wszystko łatwiej wraca do normy❤️- przyznała rolniczka.