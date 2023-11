Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała śliczne, rodzinne zdjęcia z mężem i dzieckiem. Jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu TVP zaledwie kilkanaście dni temu została mamą. Małgosia urodziła dokładnie 27 lutego - rolniczka pochwaliła się wówczas swoim szczęściem za pośrednictwem Instagrama. Jak już wiemy, Małgosia i Paweł mają syna, który nazywa się Ryszard.

Jesteśmy teraz trochę w innej rzeczywistości i pewnie długo to nie minie ???? (...) Dać komuś życie... Może do najłatwiejszych to nie należy, ale z moimi chłopakami teraz mogę już wszystko, mam wszystko ❤️Chwilo trwaj- pisała ostatnio Małgosia.