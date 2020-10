Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała urocze zdjęcie z małą Blanką. "Doceniam to, co mam"

Małgosia i Paweł Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" nieco ponad miesiąc temu zostali rodzicami po raz drugi. Przepiękna córeczka Blanka urodziła się nieco ponad miesiąc temu i od razu skradła serce swojej mamy. Szczęśliwa rolniczka opublikowała w sieci urocze "babskie" zdjęcie z maleństwem. Koniecznie musicie je zobaczyć!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" z córką Blanką

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" nieco ponad miesiąc temu urodziła przepiękną córeczkę, dla której wraz z mężem Pawłem, wybrali imię Blanka. Rolniczka stara się być aktywna w sieci tak samo często jak przed porodem. Ostatnie jej zdjęcia wprawiły fanów w osłupienie. Zasypali ją pytaniami, jak udało jej się tak szybko zgubić nadprogramowe kilogramy.

Rolniczka odpowiedziała wówczas, że jeszcze nie wróciła do idealnej sylwetki, a jej organizm podczas ciąży zgromadził dużo wody i to może pozbycie się jej z organizmu sprawia wrażenie, że tak szybko doszła do formy. Wyjaśniła, że na razie daje sobie czas, ponieważ chce się poświęcić Blance i Rysiowi, a na powrót do sylwetki przyjdzie jeszcze czas.

Małgosia Borysewicz pokazała właśnie jak spędza czas z ukochaną córeczką. Opublikowała urocze zdjęcie z Blanką i napisała:

Każdego dnia doceniam to, co mam

Na tym intymnym zdjęciu widać piękną relację pomiędzy mamą a córką! Nie możemy się napatrzeć!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała urocze zdjęcie z małą Blanką. Dziewczynka rośnie jak na drożdzach. Jak myślicie, do kogo będzie podobna, do Małgosi czy Pawła?

Małgosia z "Rolnik szuka żony" niedawno została mamą po raz drugi. Jej starszy synek ma na imię Rysio.