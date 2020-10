Rolnik szuka żony. Fanki podziwiają poporodową figurę Małgosi Borysewicz. Rolniczka powiedziała, że wcale nie jest idealnie!

Internautki nie mogą uwierzyć w to, jak szybko Małgosie Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wróciła do formy po porodzie. Jej zdjęcia stają się inspiracją dla innych młodych mam. Rolniczka przyznała, że dostaje mnóstwo wiadomości z prośbami o zdradzenie swojego sekretu. Postanowiła wypowiedzieć się na ten temat na forum. Dumna mama Blanki i Rysia przyznała, że jej sylwetka wcale nie jest taka idealna jak mogłoby się wydawać. Przestawiła swoim obserwującym swoje podejście do powrotu do formy po ciąży. Zobaczcie, co powiedziała.

Figura Małgosi Borysewicz z "Rolnik szuka żony" po ciąży

Małgosia Borysewicz miesiąc temu została mamą po raz drugi. Na świat przyszła jej ukochana córeczka Blanka. Podobnie jak w trakcie ciąży, tak i po porodzie rolniczka stara się nie zapominać o aktywności na Instagramie. Nic więc dziwnego, że fani od razu zwrócili uwagę na jej poporodową figurę. Wiele internautek jest pod wrażeniem, jak Małgosi udało się w ledwo miesiąc zrzucić nadprogramowe kilogramy. Rolniczka postanowiła wypowiedzieć się na ten temat publicznie. Przyznała, że jej ciało nie jest jeszcze idealne, a widoczne na pierwszy rzut oka zmiany są spowodowane szybką redukcją wody, która zgromadziła się w organizmie:

Dostaję sporo pytań odnośnie mojej sylwetki, że tak szybko udało mi się wrócić do formy, że jest tak pięknie i idealnie. Otóż chciałam wam powiedzieć, że nie. Naturalnie rzecz biorąc miesiąc po porodzie nie jest. Nie będziemy się ku temu spieszyć. Jak przyjdzie czas to (...) Ośrodek Rozwoju Sportowca się mną zajmie. W chwili obecnej najważniejsze są dzieciaczki. Chcę się temu poświęcić, to jest czas dla nich. A odnośnie tego, że nastąpiła utrata kilogramów to tak jak wspomniałam, mój organizm gromadzi dużo wody. Już częściowo myślę, że ją wydaliłam - powiedziała na Instastory.

Małgosia Borysewicz zaznaczyła, że oczywiście będzie dbała o swoją kondycję fizyczną ale nie chce tego robić za wszelką cenę. Zaczyna małymi krokami:

Teraz chciałabym zadbać o suplementację i o to żeby zdrówko i energia wróciły do normy. I o siebie w zaciszu domowym, pielęgnacja twarzy, ciała i wszystko na co będę miała czas.

Najważniejszy dla niej na razie jest czas spędzony z dziećmi.

Małgosia z "Rolnik szuka żony" szczerze wypowiedziała się na temat swojej figury po porodzie.

Instagram

Gwiazda "Rolnik szuka żony" niedawno została mamą po raz drugi. Urodziła jej się córeczeka.