Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała synka. Ryś rośnie jak na drożdżach!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" już niebawem po raz drugi zostanie mamą. Rolniczka jest obecnie w 7. miesiącu ciąży, a to oznacza, że święta Bożego Narodzenia rodzina spędzi już we czwórkę. Na swoim instagramowym profilu uczestniczka hitu TVP1 często publikuje swoje ciążowe stylizacje i porusza tematy związane z macierzyństwem, a tym razem zdecydowała się pokazać wspólne zabawy z synkiem. Ryś to już duży chłopak!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała synka!

Małgosia Borysewicz rzadko publikuje zdjęcia z Rysiem. Rolniczka od czasu do czasu chwali się na Instastories wspólnymi zabawami z dzieckiem, ale jej konta w mediach społecznościowych nie zalewa fala zdjęć chłopca. Teraz żona Pawła Borysewicz zrobiła wyjątek i pokazała, jak Ryś bawi się samochodem i opowiada o swoim tacie. Chłopiec już pięknie mówi i widać, że rośnie na niebieskookiego blondyna!

Sami spójrzcie na te urocze zdjęcia Rysia. To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Instagram

Paweł Borysewicz z "Rolnik szuka żony" też czasem publikuje zdjęcia z synkiem. Razem z Małgosią bardzo dbają o swój wygląd i często zaskakują nie tylko swoimi stylizacjami, ale również synka. Widać, że tata i syn lubią zestawy w takim samym stylu. W końcu stylizacje "matchy-matchy" są prawdziwym hitem wśród "Instarodziców".



Instagram

Małgosia Borysewicz już niebawem po raz drugi zostanie mamą.