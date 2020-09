Ania z "Rolnik szuka żony" opisuje trudny dzień, chodzi o jej syna! "Nie mogłam mu pomóc. To było straszne"

Ania z "Rolnik szuka żony" wyznała w relacji na InstaStories, że ma za sobą bardzo trudny dzień. Uczestniczka hitowego programu TVP1 opowiedziała o tym, że jej syn ma problemy ze zgryzem i musi nosić aparat ortodontyczny, jednak najbardziej przerażona była faktem, że chłopiec musiał mieć wykonany zabieg chirurgiczny. To było dla Anny Stelmaszczyk najbardziej przerażające, bo wiedziała, że to nie będzie proste. Zabieg się udał?

Anna z "Rolnika" w nagraniu na Instagramie zdradziła swoim obserwatorom, że "potrzebuje się wygadać". Po stresującym dniu w gabinecie dentystycznym, jaki przeżyła z synem, szczerze opowiedziała o tym, co się stało:

Dzisiaj miałam dosyć ciężki dzień. Dzisiaj to był dzień, kiedy Janek miał zakładany aparat, miał zabieg chirurgiczny, który pozwoli, aby ząb którego nie ma od kilku lat się pojawił. Muszę Wam przyznać, że ja chyba ja bałam się bardziej niż on. Pewnie każda mama tak ma, wiedziałam, że będzie go bolało, a ja nie mogłam mu pomóc. To było straszne - wyznała Anna Stelmaszczyk w relacji na Instastories.