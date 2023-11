Reklama

Codzienność gwiazdy prowadzącej profil na Instagramie to ciągły hejt w komentarzach. Wie o tym dobrze Małgorzata Rozenek-Majdan, która na co dzień musi stawiać czoła mało pochlebnym komentarzom na swój temat. Tak było np. po wizycie jej, wraz z rodziną, w Rezydencji Ambasadora USA. Jedni czepiali się do „sztucznych” póz i machania dłonią niczym brytyjska księżna, innym nie podobał się „talerz”, albo „UFO” na głowie Małgorzaty.

Jak sama opisuje tamtą sytuację. Co radzi innym? Jak być sobą i nie przejmować się zdaniem krytyków? Zobaczcie jak odpowiada hejterom.

