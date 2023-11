Małgosia Kożuchowska nagrała płytę z bajkami

To prawdziwa niespodzianka! Małgorzata Kożuchowska nagrała dwie piosenki na płycie swojej przyjaciółki i artystki Joanny Dark. To są znane bajki dla dzieci w nowych aranżacjach i podobno Małgosia świetnie się sprawdziła w tej roli!

– Znamy się z Małgosią od wielu lat, pochodzimy z tego samego miasta i nawet występowałyśmy kiedyś w jednym zespole. Dlatego kiedy planowałam nagranie płyty „Wyspa dzieci, bajki babci i dziadka” od razu pomyślałam o niej - mówi pomysłodawczyni płyty Joanna Dark.

Na albumie, który trafi do sprzedaży już 18 października usłyszymy nie tylko Kożuchowską i Joannę, ale również ... Szymona Majewskiego. Spokojnie! Szymon nie śpiewa, jest za to narratorem kilku znanych bajek jak „Ach śpij kochanie”, czy „Na Wojtusia z popielnika”. Przyznajemy, to wspaniała inicjatywa, wskrzeszenie starych zapomnianych bajek sprzed lat. Ale to nie pierwsza próba wokalna Małgosi. Dziś mało kto pamięta, ale w 2006 roku aktorka nagrała płytę „W futrze”. W styczniu zaskoczyła także swoich fanów, wykonując oscarowy przebój Shallow. Najwyraźniej Małgosię wciąż ciągnie na scenę!

