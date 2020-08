Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" pokazali stylówki z wesela. Nieźle im się oberwało 

Małgosia i Paweł Borysewiczowie w zeszły weekend bawili się na weselu. Zdjęciami swoich weselnych stylizacji pochwalili się w sieci. Jednak nie wszystkim spodobało się to, jak się ubrali. Pojawiło się sporo niemiłych komentarzy, czego uczestniczka "Rolnik szuka żony" postanowiła nie pozostawić bez reakcji. Czy faktycznie zasłużyli na taki hejt?

Małgosia i Paweł Borysewiczowie pokazali swoje stylizacje z wesela sąsiadki. Uczestnicy "Rolnik szuka żony" spodziewają się właśnie swojego drugiego dziecka. Małgosia przez ostatnie miesiące podbijała serca internautów swoimi ciążowymi stylizacjami, jednak ta z minionego weekendu nie przypadła do gustu wielu osobom, które w dodatku postanowiły pozostawić pod zdjęciem Małgosi i Pawła niemiły komentarz. Oberwało się nie tylko rolniczce ale również jej mężowi:

Jak dla mnie wyglądacie bardzo niekorzystnie. Małgosiu, ten makijaż postarza cię o 10 lat, a sukienka jest okropna. Nie pasuje do ciebie. A Paweł, hmm. Jeśli lubi taki styl, to jego sprawa, ale jak dla mnie spodnie są fatalne. Ale najważniejsze, że dobrze się bawiliście

Małgosia postanowiła nie pozostawić tego bez komentarza:

Wiem, ile mam lat. Wiem, co mi pasuje. Mój mąż chodzi w tym, co mu odpowiada. Tobie się podobać nie musi. Na temat twojego wyglądu w ciąży wypowiadać się nie będę ze względu na tolerancję, chyba masz z tym problem

Z kolei inna z internautek zarzuciła Pawłowi, że jego spodnie są zbyt ciasne:

Mężusia spodnie to chyba 2 rozmiary za małe 😉😁

Na tę uszczypliwość odpowiedziała, że Paweł lubi spodnie typu skinny i w takich czuje się najlepiej, z kolei kolejny komentarz już wyprowadził ją z równowagi. Internautka napisała:

matko 😂😂😂😂 normalnie leje z tych spodni. Ja bym się cieszyła że one nie strzeliły przy siadaniu

Rolniczka napisała w obronie męża:

pewnie jak Pani by założyła takie spodnie to mogłoby się zdarzyć, że by na Pani strzeliły 😳