Jakub z "Rolnik szuka żony" zapowiada: "Idą zmiany"!  Nie uwierzycie, o czym mowa...

Jakub z "Rolnik szuka żony" po długiej nieobecności w mediach, jak nastąpiła po rozstaniu z Anną, znów jest aktywny w mediach społecznościowych. Rolnik założył konto na Instagramie i tam pokazuje, co aktualnie dzieje się w jego gospodarstwie. Okazuje się, że Jakuba czekają duże zmiany. Właśnie pochwalił się na Instastories zdjęciem i dodał do tego wymowny opis "idą zmiany"...

Jakub z "Rolnika" pokazał duże zmiany w swoim gospodarstwie!

Jakub z "Rolnik" szuka żony" już w programie wyznał, że mnóstwo czasu poświęcił na rozwój swojego gospodarstwa, a teraz przyszedł czas na znalezienie drugiej połówki. Niestety, jego związek z Anną nie przetrwał próby czasu i rolnik znów poświęcił się pracy. Teraz zapowiada zmiany i - jak sam pisze - musiał podjąć kolejną trudną decyzję!

Idą zmiany. Następna trudna, męska decyzja - napisał Jakub na Instastories.

Czy pisze też o Ani? Czyżby w ten sposób zdradził, że to on zdecydował o rozstaniu? Para po publicznym ogłoszeniu decyzji nie chciała wypowiadać się na temat powodów zakończenia tego związku. Oboje zgodnie milczą, ale co jakiś czas pojawiają się zaskakujące sugestie.

Sami spójrzcie na to wymowne zdjęcie!

Instagram

Jakub ostatnio pojawił się na ślubie Natalii z "Rolnik szuka żony".

Instagram/ jaqbn

Jakub był jednym z najbardziej lubianych uczestników ostatniej edycji show.