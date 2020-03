Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przechodzi trudne chwile: "To nie jest też dla nas łatwy czas" 

Małgosia Borysewicz opublikowała w sieci nowy wpis, w którym zdradziła, jak dziś wygląda jej życie. Uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony" już od kilku dni relacjonuje swoim fanom na Instagramie, co robi podczas "narodowej kwarantanny". Teraz pokazała, kto i co pomaga jej przetrwać trudne chwile. Musicie zobaczyć, co napisała Małgosia z "Rolnik szuka żony"!

Małgosia Borysewicz zdradziła, co u niej słuchać

Małgosia Borysewicz już od blisko dwóch lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Pawłem, którego poznała w programie "Rolnik szuka żony". Teraz para razem zajmuje się gospodarstwem rolniczki. Małgosia w nowym wpisie na Instagramie przyznała, że ostatnio podjęli decyzję o rozwoju gospodarstwa- niestety, przez obecną sytuacją wywołaną przez koronawirusa załatwianie wszelkich formalności mocno się skomplikowało. Rolniczka nie ukrywa, że to dla niej trudny czas. Co pomaga jej zapomnieć o problemach? Rodzina!

Jakby ktoś mi powiedział 3 lata temu,że tak będzie wyglądać mój szczęśliwy kadr z życia- może bym uwierzyła👶🏼!ale tak na pół na pół. Droga do szczęścia czasem jest trudna i wyboista, długa w czasie i km, ale to już nieważne. Jesteśmy tu razem❤️ To nie jest też dla nas łatwy czas, w momencie gdy zdecydowaliśmy się pójść o krok naprzód w rozwoju naszego gospodarstwa. Formalności przez internet trwają milion lat, nauczona cierpliwości rozkładam ręce, bo bez osobistego załatwienia czegokolwiek po prostu się nie da! Cieszymy się jednak, że mamy siebie ❤️- napisała Małgosia.

Jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że w obecnej chwili nie ma ochoty nawet na świąteczne porządki.

Ten czas, to moment zastanowienia, wstrzymania oddechu i powiedzmy sobie szczerze dziewczyny - świąteczne porządki nawet się nie kleją 😳! Rodzina, to jest siła👊jestem wdzięczna za ten mój obrazek każdego dnia ❤️😌Spacerujemy, oddychamy, pracujemy - teren leśny tuż za domem to ostatnio nasza trasa numer 1. #rodzinatojestsiła#spacerykrótkieidługie#lapacodpornosc - czytamy na Instagramie.

Jak na wpis Małgosi zareagowali internauci?

- Trafione w punkt 👏👏👏

- U nas tez tylko las nas ratuje 👍 świąteczne porządki- co to takiego, w tym roku, to nie są Święta 😢

- Tak trzymać!!!👍 ciężki czas, ale damy rade, najważniejsza rodzina i zdrowie❤- komentują fani.

Zobaczcie cały wpis Małgosi oraz zdjęcie i nagranie opublikowane na Instagramie!

Małgosia Borysewicz opublikowała nowy wpis (kliknij na strzałkę na zdjęciu po prawej stronie).