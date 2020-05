Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o swojej drugiej ciąży: "Boję się o maleństwo"

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o tym, że jest w drugiej ciąży poinformowała dokładnie w Dzień Matki. Pod pięknymi zdjęciami prezentującymi ciążowy brzuszek pojawiło się mnóstwo gratulacji. Przyszła mama postanowiła zdradzić co nie co, jak czuje się w drugiej ciąży! Rolniczka opowiedziała o swoim samopoczuciu oraz obawach związanych z drugą ciążą.

Rodzina Małgosi i Pawła Borysewiczów znowu się powiększy! Rolnicy poznali się na planie czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Wówczas to Małgosia była osobą, o której względy walczyli kandydaci. Jak sama przyznała, tuż przed finałem Paweł jej się przyśnił!

Zakochani wzięli ślub już w 2018 roku, a kilka miesięcy później na świat przyszedł ich synek Ryszard. Teraz ponownie przeżywają piękny czas oczekiwań na dziecko. Małgosia i Paweł nie zdradzili jednak czy spodziewają się syna czy córki.

Pod postem, w którym ogłosili, że znowu zostaną rodzicami pojawiło się mnóstwo komentarzy. Rolniczka postanowiła podziękować za piękne słowa:

W imieniu swoim i swojego męża chciałabym Wam serdecznie podziękować za wszystkie gratulacje. To bardzo miło, że życzycie nam wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy - powiedziała na Instastory

Opowiedziała również o swoim samopoczuciu i tym, że trochę obawia się o dziecko:

W ciąży jestem troszkę bardziej spokojna to zapewniam Was, że nie będę teraz żadną ekspertką od ciąż. Oczywiście boje się o maleństwo i troszczę się o nie tak samo jak o pierwsze tak więc dzięki, za dużo ciepłych słów

Dodała również, że w trakcie ciąży na pewno pojawi się u niej sporo nadprogramowych kilogramów ale nie przejmuje się tym:

A i jeszcze jedno na pewno nie będę filigranową kobietą w ciąży, ale myślę, że wspólnymi siłami jakoś uda nam się wrócić do formy ale to nie jest najważniejsze. Grunt to, żeby dzidziuś był zdrowy.