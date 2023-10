Małgosia Borysewicz to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek "Rolnik szuka żony" i szczęśliwa żona Pawła, którego poznała w programie. Przy okazji instagramowego wywiadu z gwiazdą, zapytaliśmy jej kiedy tak naprawdę wiedziała, że to właśnie jego wybierze. Jak sama mówi, wszyscy kandydaci byli bardzo fajni, ale to Paweł jej się przyśnił... Jak to było? Czy to przeważyło szalę? Zobaczcie, co sympatyczna uczestniczka "Rolnika" powiedziała Party.pl

Małgosia i Paweł poznali się na planie czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Szybko narodziło się między nimi prawdziwe uczucie, a już na początku piątej odsłony show TVP para poinformowała, że planują ślub i spodziewają się pierwszego dziecka! Rodzicami zostali rok temu.

