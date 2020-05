Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała pokój dla synka. Chłopiec opuścił sypialnię rodziców i polały się łzy!

Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" są jedną z popularniejszych par, które znalazły miłość w programie. Od ponad roku są też rodzicami Rysia, który przeprowadził się do swojego pokoju. Rolniczka opublikowała na Instagramie zdjęcia pokoju dziecięcego i wyznała, że zdecydowali się przenieść tam łóżeczko chłopca, jednak było to dla niej trudniejsze niż się spodziewała. Pojawiły się nawet łzy!

Jakimi jesteśmy rodzicami ? Ohoho to się wypadałoby zapytać syna naszego synka( pewnie coś by powiedział, niekoniecznie na ten temat)😉kilka słów o pokoju dziecięcym, który od wczoraj ma znów łóżeczko i śpi w nim nasz bohater, który opuścił sypialnię🙉😭jakie to przeżycie dla Mamy😣 no się poryczałam. - wyznała Małgosia Borysewicz o przeprowadzce syna do swojego pokoju.