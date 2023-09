Choć Małgorzata Socha należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek, to jednak gwiazda pilnie strzeże swojego prywatnego życia. Artystka rzadko opowiada o rodzinie w wywiadach. Do tej pory do jej mediów społecznościowych trafiały jedynie takie zdjęcia z bliskimi, na których nie było widać twarzy dzieci. Ostatnio jednak to się zmieniło. Internauci zobaczyli jej pociechy! Małgorzata Socha pozuje z córkami na rodzinny zdjęciu W październiku Małgorzata Socha pokazała zdjęcie synka , który świętował swoje czwarte urodziny. Teraz internautów spotkało jeszcze większe zaskoczenie. Aktorka postanowiła pochwalić się rodzinnym zdjęciem z weekendu. Zdradziła, że razem z córkami upiekła sernik i pokazała zdjęcie ze swoimi pociechami, na którym po raz pierwszy możemy zobaczyć ich twarze! - Niedziela udana! Rodzina, przyjaciele i... wyrośnięty sernik własnej roboty - napisała na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Socha (@malgosia_socha) Zobacz także: Stylowa Małgorzata Socha z torbą Chanel za 25 tysięcy złotych. Nowe zdjęcia paparazzi Pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy zadowolonych fanów, którzy wreszcie mogli zobaczyć, czy córki Małgorzaty Sochy są podobne do mamy! - Piękne dziewczyny - Córy podobne do mamy - Córeczki pani są śliczne i jakie podobne do pani! - Piękne dziewczęta - czytamy w komentarzach. Wyświetl ten post na Instagramie ...