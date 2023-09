Małgorzata Socha wstawiła zdjęcie z całującym ją mężczyzną. Fani nie mogli oderwać oczu od jednej rzeczy

Małgorzata Socha to uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia osoba. Jest bardzo lubiana i podziwiana przez swoich fanów. Znana jest z wielu ról serialowych, filmowych, ale pojawia się również na deskach teatru.

Małgorzata Socha wstawiła zdjęcie z tajemniczym mężczyzną

Ostatnio Małgosia jest bardzo aktywna na Instagramie. Na profilu aktorki pojawiły się zdjęcia z dziećmi. Wczoraj dodała fotografię u boku przystojnego mężczyzny. Podpisała ją w sposób dwuznaczny.

Zabrałam chłopaka na wycieczkę do Czech - napisała Socha.

Instagram.malgosia_socha

Pod zdjęciem nie zabrakło różnorodnych komentarzy. Fani byli zaciekawieni kim jest tajemniczy szatyn.

Ale szczęściarz - napisał jeden z użytkowników.

Eee chłop jak chłop... codziennie może być inny, ale sukienka przepiękna. Pozdrawiam. - napisała inna osoba.

Pojawiły się również zapytania, czy to nowy partner. Fani zaniepokoili się, co stało się z mężem. Co się okazało? Mężczyzna na zdjęciu to nikt inny jak Paweł Bieńkowski. Tajemniczy przystojniak jest agentem Małgorzaty Sochy.

Bieńkowski wzbudził duże zainteresowanie, ale pojawiło się coś jeszcze, co nie dawało o sobie zapomnieć. Szczególnie kobiety zafascynowane były ubiorem Sochy. Małgosia zapozowała w różowej sukience z odkrytymi ramionami. Wyglądała niczym Barbie. Fanki zaczęły dopytywać, gdzie można kupić taką cudowną, stylową sukienkę. Jedna z kobiet wyjawiła, że sukienka kosztuje 1500 zł.

Jak Wam podoba się sukienka Małgorzaty Sochy?

Instagram/Małgorzata Socha