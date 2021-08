Małgorzata Socha buszuje na wyprzedażach w drogim butiku. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, została sfotografowana przez paparazzi podczas wyprzedażowego szaleństwa. Gwiazda "Przyjaciółek" czy "BrzydUli" pokazała się już w jesiennej odsłonie! Jak wypadła?

Małgorzata Socha w jesiennej stylizacji na ulicach Warszawy

Małgorzata Socha, rozchwytywana aktorka, występująca przede wszystkim w serialach telewizyjnych, znana jest z dobrego poczucia stylu. Potrafi zachwycić fanów nie tylko stylizacjami z wielkich wyjść na czerwonym dywanie, ale także codziennymi, prostymi outfitami.

Pawel Wodzynski/East News

Małgosia świetnie prezentuje się w lekkich sukienkach i innych letnich stylówkach, jednak gwiazda nieustannie trzyma rękę na pulsie i wie, że należy już zacząć zaopatrywać się w nowe ciuchy na jesień. Swoją szafę postanowiła w ostatnim czasie powiększyć o wyprzedażowe ubrania jednego z butików. Celebrytka została wówczas sfotografowana przez paparazzi.

Strój Małgorzaty Sochy zwiastuje nadchodzącą jesień? Gwiazda zdecydowała się na ciemną kolorystykę, którą przełamała jednak jaśniejszymi elementami garderoby w jesiennych odcieniach. Trzeba przyznać, że aktorka w swojej codziennej stylizacji prezentuje się fantastycznie.

Na luźny wypad na miasto Małgosia wybrała najmodniejsze w tym sezonie szerokie czarne spodnie, do których dobrała także czarną, lecz lekko prześwitującą górę. Maseczka także została dopasowana do kompletu! Ciemne kolory przełamała dużych rozmiarów, kraciastą marynarką w beżowych odcieniach oraz jasnymi tenisówkami. Białe, sportowe buty to zdecydowanie must have dla każdej z nas! Takie buty pasować będą do niemalże każdej stylizacji, począwszy od luźnych stylizacji w miejskim stylu, aż po zwiewne, dziewczęce sukienki - tak jak na powyższym zdjęciu.

Całą stylizację Małgosia urozmaiciła modnymi dodatkami. W przypadku gwiazdy nie mogło zabraknąć dużych okularów przeciwsłonecznych oraz kosztownej torebki. Socha postawiła na średnich rozmiarów skórzaną torebkę na długim pasku z rudym obramowaniem i złotymi detalami. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to torba będzie idealnie pasować do każdej jesiennej stylizacji. Chcesz odwzorować jej look? Nie musisz wydawać na to fortuny! Podobne torebki na jesień w stylu Małgorzaty Sochy znajdziesz tutaj: