Wielkie szczęście w rodzinie Małgorzaty Sochy! Aktorka przywitała na świecie kolejną pociechę. Na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie malutkiej rączki jej synka. Staś - bo tak nazywa się chłopiec - przyszedł na świat 4 września. Aktorce udało się to utrzymać w tajemnicy aż do teraz. Wygląda na to, że gwiazda "Przyjaciółek" już dłużej nie chciała ukrywać swojego szczęścia. Małgorzata Socha opublikowała pod zdjęciem podziękowania dla wszystkich, którzy otoczyli ją opieką i zadbali o jej komfort.

Przypomnijmy, że Małgorzata Socha jest już mamą dwóch córek: Basi oraz Zosi. Teraz do tej wesołej ekipy dołączy Staś. Małgorzata Socha świetnie znosiła ciążę. Aktorka nie zrezygnowała z pracy w serialu "Przyjaciółki, gdzie wciela się w postać Ingi. Cała ekipa zadbała o to, aby czuła się swobodnie i bezpiecznie. Teraz przed Małgorzatą Sochą nowe wyzwanie. Będzie musiała zapanować nad niemałą gromadką :) Ale my jesteśmy pewni, że gwiazda "Przyjaciółek" poradzi sobie w każdej sytuacji.

Szczęśliwym rodzicom składamy szczere gratulacje!

