Socha ujawniła prawdę o kryzysie w małżeństwie. Tak mówi o problemach

Małgorzata Socha wróciła na antenę TVN w wyjątkowym, świątecznym wydaniu programu „Autentyczni”. Tym razem nie chodzi jednak o zawodowe plany, lecz o bardzo osobiste spojrzenie na związek. Aktorka otwarcie przyznała, że w jej małżeństwie zdarzały się kryzysy. Podkreśliła też, że z biegiem lat oboje się zmieniają, a mimo trudniejszych momentów wciąż potrafią znaleźć wspólny język.

Socha postawiła sprawę jasno. Choć jej związek przez długi czas uchodził za idealny, aktorka ujawniła, że w jej małżeństwie także doszło do kryzysów. Według gwiazdy problemy pojawiają się w każdym związku - prędzej czy później.

Wiesz co, są większe, mniejsze. Ale zawsze tak jest. Nie ma idealnych związków. I chyba z każdego kryzysu wychodzimy obronną ręką, bo coraz więcej dowiadujemy się nawet nie tyle o sobie, tylko o nas jako o parze. Bo my się też zmieniamy powiedziała aktorka w programie „Autentyczni”.

Małgorzata Socha zaznaczyła jednak, że w ich przypadku trudniejsze momenty nie skończyły się ucieczką od problemu. Wręcz przeciwnie. Kolejne wyzwania miały prowadzić do lepszego zrozumienia tego, kim są jako para, a nie tylko jako dwie osoby funkcjonujące obok siebie.

Najważniejsze, żebyśmy się dogadali, bo mamy poczucie, że rodzina i dzieci to nasz wspólny cel. To jest coś, co za każdym razem na nowo nas scala dodała.

Nie jest to jedyne wyznanie aktorki, które wywołało ostatnio spore zamieszanie wśród internautów. Warto przypomnieć, że w Emilia Komarnicka napisała o „końcu” i „rozpadzie” w święta.

Socha i jej mąż poznali się w 1996 roku podczas wakacji w Darłówku. Po 12 latach znajomości wzięli ślub w 2008 roku. Doczekali się trójki dzieci: Zofii (urodzonej w 2013 roku), Barbary (urodzonej w 2017 roku) i Stanisława (urodzonego w 2018 roku). To właśnie ta rodzinna perspektywa - budowana latami i sprawdzana w różnych etapach życia - nadaje jej wyznaniu dodatkowy ciężar.

Gwiazda nie ukrywa, że to właśnie rodzina daje jej poczucie stabilizacji. Nawet gdy jej małżeństwo przechodzi gorszy moment, Małgorzata Socha wie, że warto pracować dla dobra zarówno związku, jak i trójki dzieci.

Zobacz także:

