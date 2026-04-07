Małgorzata Socha nieczęsto zdradza w mediach szczegóły swojego prywatnego życia. Choć jest jedną z najszerzej znanych polskich aktorek i nieodłączną częścią polskiego show-biznsu, od lat wyznacza granice między swoją zawodową działalnością a prywatnością. Jednak tym razem, ze względu na okoliczności, gwiazda zrobiła wyjątek, nie szczędząc ani szczerości, ani łez.

Małgorzata Socha w poruszającym wyznaniu o dzieciach

Małgorzata Socha to aktorka, która od lat budzi ogrom sympatii wśród polskich telewidzów, którzy mogą ją kojarzyć z takich filmów jak "Wkręceni 2" oraz "Och Karol 2". Co więcej, Socha wzięła też udział w kultowych serialach, w tym między innymi w "Brzyduli" oraz "Przyjaciółkach", a niedawno ogłosiła, że dołącza do obsady "Zaraz wracam". W wielkanocny weekend telewidzowie mogli zobaczyć ją w programie "Autentyczni", w którym gwiazda udzieliła wywiadu dla grona osób w spektrum autyzmu.

W trakcie emocjonalnej rozmowy Socha zdradziła, że mimo bycia osobą zorganizowaną na co dzień, temat dzieci potrafi rozczulić ją do łez. I tak też stało się w programie.

Staram się być bardzo uporządkowana, ale jednocześnie jestem chaotyczna. Staram się zrobić bardzo dużo rzeczy w ciągu dnia, więc czasami jestem spóźnialska. Jestem bardzo empatyczna, ale muszę być twarda, konsekwentna i systematyczna, jeśli chodzi o dzieci. Rozczulają mnie najbardziej na świecie - w ogóle dzieci, nie tylko moje, wszystkie. Ja już mówię o dzieciach i płaczę. Wzruszyłam się... hasło 'dziecko' jest dla mnie czymś tak wyjątkowym, podstawowym i fundamentalnym. Dzieci mnie niezwykle wzruszają, nie tylko moje. Ja się tu rozpłynę! Dajcie mi miskę wyznała Socha.

W dalszej części rozmowy aktorka zdradziła też nieco o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo.

Małgorzata Socha o dzieciństwie i ojcu

Podczas rozmowy, której osią stały się dzieci i dzieciństwo, nie mogło zabraknąć również wspomnienia o wychowywaniu się aktorki w konserwatywnej rodzinie, której głową był wojskowy. Wspomniała o metodach wychowawczych rodziców, a także refleksji, z jaką patrzy na przeszłe sytuacje po latach.

Mój tata był wojskowym, byliśmy dość konserwatywną rodziną. On dawał nam klapsa z bezradności, bo nie wiedział, jak do nas dotrzeć. Gdyby żył dzisiaj, miałby 90 lat, urodził się dużo przed II wojną światową, dorastał w innym świecie. Moi rodzice wychowywali nas najlepiej, jak tylko potrafili, teraz to wiem, z perspektywy czasu opowiedziała Socha.

Warto też zaznaczyć, że Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon stylu - zarówno tego obowiązującego podczas medialnych wydarzeń, jak i codziennego.

