Małgorzata Socha pochwaliła się swoim szczęściem. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" opublikowała rodzinne zdjęcia i ujawniła, jak uczciła dziewiąte urodziny córki. Tak spędzili ten wyjatkowy dzień.

Córka Małgorzaty Sochy skończyła 9 lat

Małgorzata Socha, znana polska aktorka i gwiazda serialu „Przyjaciółki”, podzieliła się ze swoimi fanami wyjątkowymi momentami z życia rodzinnego. Dziewiąte urodziny jej córki Barbary stały się okazją do wspólnego świętowania. Aktorka zamieściła relację z obchodów na Instagramie, publikując zdjęcia i wzruszające słowa skierowane do swojej córki.

9 lat Basi. Cały dzień utkany z małych wielkich momentów: poranne uśmiechy, przytulasy, świeczki do zdmuchnięcia, niespodzianki, śmiech, zimowe spacery i ta dziecięca radość, która zatrzymuje czas. zaczęła swój wpis.

Patrzę na Ciebie i myślę, jak szybko rośniesz – mądra, wrażliwa, odważna, z sercem większym niż świat.Dziękuję Ci za każdy dzień, za emocje, za to, że uczysz nas uważności i prawdziwej radości. Sto lat, nasza Basiu.Niech każdy kolejny rok będzie tak piękny jak Ty dodała dumna mama.

Jednym z najważniejszych punktów urodzinowego dnia był lot w tunelu aerodynamicznym! W relacji Sochy można również zobaczyć, że z tej ekstremalnej atrakcji skorzystali także rodzice dziewczynki. Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski razem z córką dzielili tę niezapomnianą chwilę.

Co jeszcze wydarzyło się na urodzinach Basi?

Obchody dziewiątych urodzin Basi nie ograniczyły się jedynie do lotu w tunelu aerodynamicznym. Rodzina zorganizowała także kolację urodzinową, podczas której jubilatka zdmuchnęła świeczki z tortu. Basia otrzymała prezenty, a całość zakończyła się wspólną grą w piłkarzyki.

Relacja z urodzin zachwyciła internautów. W komentarzach pod postem posypały się życzenia dla Basi oraz gratulacje dla aktorki za zorganizowanie tak niezapomnianych chwil.

Przypominamy, że kilka miesięcy temu Małgorzata Socha swiętowała urodziny drugiej córki. Zosia skończyła wówczas dwanaście lat.

