Piękna, seksowna, bardzo kobieca i apetyczna! Małgorzata Socha ma na swoim koncie kolejny niesamowity sukces. Gwiazda pochwaliła się dzisiaj na Instagramie wielkim rekordem! Jej profil śledzi już obecnie 300 tysięcy fanów. To naprawdę sporo!

300 000 buziaków! Tyle Wam przesyłam i dziękuję za 300 000 obserwujących!❤ - napisała Małgorzata Socha na Instagramie.

Oto filmik, którym pochwaliła się Socha przy okazji tego wielkiego dnia. I ta czerwona sukienka od Marlu!

Małgorzata Socha - kiedy milion fanów?

Teraz jedyne co nam pozostaje, to życzyć Małgosi najpierw pół miliona fanów, a potem? A co tam, zaszalejmy! Życzymy Sosze MILIONA FANÓW! :)

Gratulacje! :)

To wielki sukces!