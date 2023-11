1 z 6

Co w nowym sezonie Na Wspólnej?

Co w "Na Wspólnej"? W środę odbyła się oficjalna prezentacja jesiennej ramówki stacji TVN. Nie zabrakło na niej również gwiazd serialu "Na Wspólnej". Nowe odcinki serialu będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:15. Wiadomo już, że Zuza Hoffer, grana przez Małgorzatę Sochę, będzie miała kłopoty z prawem. Co dokładnie się wydarzy? Zuza dała się poznać widzom jako kochająca mama i żona, jednak teraz jej los może się odmienić. Bohaterkę czekają zaskakujące wydarzenia. Czy w efekcie problemów z wymiarem sprawiedliwości Hoffer trafi do więzienia?

