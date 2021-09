Małgorzata Socha pokazała zdjęcie synka! Wdał się w mamę?! Staś to już duży chłopczyk

Małgorzata Socha jest świeżo upieczoną mamą małego Stasia, który urodził się 4 września. Tym faktem aktorka pochwaliła się na Instagramie, publikując zdjęcie rączki dziecka z informacją, że: Staś dołączył do domowego teamu: Zosi i Basi. Małgorzata Socha - jak wygląda po porodzie? Teraz aktorka pokazała kolejne zdjęcie, na którym relaksuje się podczas drzemki synka. Otulona ciepłym pledem, czyta książkę - to sposób Sochy na spędzanie wolnego czas. Gwiazda na swoim instagramowym koncie napisała: Cii…Staśko śpi… nie pamiętam kiedy miałam czas, żeby przeczytać dobrą książkę. Pod zdjęciem nie zabrakło pozytywnych komentarzy i pytań o książkę, którą Małgorzata Socha trzyma w ręku. To " Królowa cukru " Natalie Baszile. Małgorzata Socha jest już samą dwóch córek 5-letniej Zosi i Basi. Aktorka chciała mieć też synka i jej marzenie się spełniło. Teraz jest mamą trójki dzieci i jak sama pisze, jest to: Najlepszy czas. Spędzony z rodziną. Chwilo trwaj! Zobacz: Małgosia Socha pokazała swoje pierwsze zdjęcie po porodzie! Widać na nim coś więcej... Jak Socha czuje się po porodzie? Komentarze na Instagramie Małgorzaty Sochy Małgorzata Socha to mama idealna! We "Fleszu" pisaliśmy, że na razie chce skupić się na rodzinie, nie na pracy.