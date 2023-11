2 z 4

Ciężarna Małgorzata Socha

26 maja Małgorzata Socha pojawiła się w Wilanowie, gdzie zorganizowano Dzień Mamy i Dziecka. Aktorka spotkała się z innymi mamusiami i zachęcała między innymi do czytania książek ich pociechom. Choć gwiazda "Przyjaciółek" próbowała zgrabnie zakryć swoje ciążowe krągłości sporą maskotką, nie było to takie łatwe. Brzuszek aktorki jest już naprawdę spory, co widać na kolejnych slajdach!