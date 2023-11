Reklama

To już pewne, Małgorzata Socha spodziewa się trzeciego dziecka! Maleństwo przyjdzie na świat na początku jesieni, ale aktorka jeszcze nie zna płci. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" niechętnie wypowiada się na temat swojego życia osobistego i rzadko opowiada o córkach. Ale w wywiadzie dla najnowszego "Party Luxe", zrobiła wyjątek. Małgosia zdradziła kilka sekretów wychowawczych i przyznała na jakie kobiety chciałaby wychować swoje córki.

Jak Małgorzata Socha wychowuje córki?

Małgorzata Socha i jej mąż Krzysztof są szczęśliwymi rodzicami 5-letniej Zosi i ponad rocznej Basi. W ich domu, to Małgosia częściej pełni rolę złego policjanta, tata zaś, częściej rozpieszcza swoje królewny. Socha przyznaje, że w macierzyństwie stawia nie tylko na ilość, ale przede wszystkim na jakość czasu spędzonego z dziećmi.

Dlaczego nie pozwala starszej córce korzystać z tableta? A co z popularnymi bajkami?

Moim zdaniem dzieci, które korzystają z takich urządzeń, mają później problem ze skupieniem się. Tracą kontakt z rzeczywistością albo się od niej odcinają. Tablet nie rozwija ani umysłu, ani sprawności manualnej. Kreskówki, ze względu na ich treść, też przepuszczam przez swoją cenzurę. Na co dzień stawiam na planszówki, wspólne wycinanie, naklejanki, lepienie z plasteliny i zabawy na świeżym powietrzu. Ale nie jestem taka najgorsza! (śmiech) Razem z Zosią oglądam bajki Disneya. Bywa, że w domu zamieniamy się rolami: moja córka występuje, a ja jestem widzem. Te występy mnie bawią i rozczulają.

Małgorzata Socha nie ukrywa, że w życiu najważniejsza jest dla niej niezależność. I tę cechę chciałaby przekazać Zosi i Basi, gdy dorosną.

Najważniejsze jest dla mnie to, by wyrosły na samodzielne, niezależne kobiety, które same podejmują decyzje i biorą za nie odpowiedzialność. By były to wybory podyktowane sercem, a nie chęcią zadowolenia innych, przekonaniem, że tak wypada. Chciałabym, żeby dziewczynki zdobyły wykształcenie, stały się obywatelkami świata otwartymi na inne kultury, innych ludzi. Żeby były szczęśliwe!

Małgorzata Socha jesienią zostanie po raz trzeci mamą.

Aktorka z powodu ciąży nie zniknie z serialu "Przyjaciółki".