Małgorzata Socha, Agnieszka Kaczorowska i Julia Kamińska zadają szyku na premierze sztuki! 

Julia Kamińska i Małgorzata Socha pojawiły się w czwartek na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Jak dotąd to ta druba bywała raczej królową ścianek. Teraz też wypadła doskonale, jednak koleżanka z planu "BrzydUli" chyba jeszcze lepiej! W serialu Julia Kamińska wciela się w rolę Uli Cieplak, która jest szarą myszką, za to Małgorzata - w Wiolettę Kubasińską, czyli najbardziej wyrazistą postać. Wygląda na to, że dzisiaj zamieniły się rolami. Czy rzeczywiście Julii udało się przyćmić niezwykle popularną koleżankę z pracy? Oceńcie sami! Zobacz także: Julia Kamińska ma nieziemski taras! Gwiazda "BrzydUli" pokazała zdjęcie jak z raju Julia Kamińska i Małgorzata Socha na konferencji ramówkowej TVN Julia Kamińska próbowała swoich sił w aktorstwie jeszcze przed serialem "Brzydula", ale dopiero główna rola, Uli Cieplak przyniosła jej ogromną rozpoznawalność. Od tego czasu gwiazda przeszła również sporą metamorfozę, której trudno nie zauważyć. Schudła kilkanaście kilogramów, przeszła na wegetarianizm i regularnie uprawia sport. Teraz widać spektakularne efekty. Kamińska pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki cała na niebiesko. Miała na sobie sukienkę przed kolana z rozcięciem, długą marynarkę, kopertówkę z frędzlami i wiązane szpilki na kostce. To, co poza błękitnym total lookiem zwraca uwagę, to świetna figura aktorki. Wydaje się, że gwiazda jeszcze bardziej zeszczuplała. Zobaczcie na jej obojczyki! Czy aby nie jest za chuda? Zobacz także: Julia Kamińska pochwaliła się rozjaśnionymi włosami, ale to jej sypialnia kradnie całe show! Małgorzata Socha zaprezentowała się tym razem w dość skromnej stylizacji. Pojawiła się w jeansach, białym golfie i czarnej...