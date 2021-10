Agnieszka Kaczorowska pokazała się bez makijażu: "To zdjęcie z dedykacją dla..."

Agnieszka Kaczorowska pokazała na Instagramie swoje zdjęcie na którym pozuje bez filtrów i makijażu! Gwiazda serialu "Klan" opublikowała również szczery wpis, w którym zdradziła, dlaczego zdecydowała się pokazać swój naturalny look. Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska postanowiła w ten sposób udowodnić internautom, że w jej wcześniejszych postach dotyczących piękna wcale nie krytykowała kobiet, które się nie malują. Sprawdźcie, co dokładnie napisała aktorka i jak prezentuje się bez makijażu!

Agnieszka Kaczorowska bez makijażu

Agnieszka Kaczorowska należy do grona gwiazd, których wpisy na Instagramie potrafią wywołać ogromne emocje wśród internautów. Po raz pierwszy przekonaliśmy się o tym kilka miesięcy temu, kiedy gwiazda serialu "Klan" opublikowała długi wpis dotyczący "mody na brzydotę". Agnieszka Kaczorowska zdradziła wówczas, że nie podoba się jej moda na pokazywanie w sieci zmęczenia i przeciwstawianie się pięknu.

Jestem estetką. To prawda. Myślę, że głównie taniec to we mnie ukształtował. Lubię piękno kryjące się pod wieloma aspektami. O pięknie można byłoby rozmawiać długo, bo to pojęcie względne... Natomiast obserwuję obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak #bodypositive- pisała Agnieszka Kaczorowska.

agakaczor/Instagram

Wpis Agnieszki Kaczorowskiej wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci i wiele gwiazd, ostro ją krytykowali. Ostatnio aktorka w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN" przyznała, że wcale nie żałuje swoich słów, ale była przerażona tym, jak jej post został odebrany.

Mnie to po prostu zaskoczyło i w związku z tym, że mnie zaskoczyło i było mnóstwo płynącej z mediów i od społeczeństwa negatywnej energii to na mnie to wpłynęło mocno i to był bardzo trudny tydzień. Ja się próbowałam odciąć od internetu, od ludzi dla zdrowia i spokoju dziecka, ale byłam przerażona co wyjdzie na kolejnym badaniu, czy wszystko jest dobrze, bo to było dla mnie wtedy najważniejsze, czy ja idąc w sobotę do lekarza będę miała tylko dobre informacje- wyznała w "Dzień Dobry TVN".

Pawel Kibitlewski/ONS

Teraz Agnieszka Kaczorowska postanowiła udowodnić wszystkim, że jej wpis dotyczący "mody na brzydotę" wcale nie oznaczał, że piękne są tylko kobiety z makijażem i filtrami. Aktorka zaznacza, że kocha siebie również w naturalnej wersji.

Oto ja bez makijażu i filtrów. Nie pierwszy i nie ostatni raz tutaj… …i Ci którzy obserwują mnie od dawna, dobrze o tym wiedzą. 😌Natomiast dalej pogodna i z uśmiechem na twarzy, co odzwierciedla mój stan ducha.❤️Zrobiłam to zdjęcie z dedykacją dla wszystkich którzy gdziekolwiek i kiedykolwiek (czyli TAM i WTEDY😂) w moich słowach wyczytali, że neguję chodzenie bez makijażu i że kobieta piękna to tylko ta z makijażem i filtrami- napisała Agnieszka Kaczorowska.

Jak tym razem na wpis gwiazdy zareagowali internauci?

- Aga i Ty masz nawet zmarszczki a to szok 😂❤️ a inni niech mówią swoje... 🔥

- Agnieszka, jesteś piękna i wewnętrznie i zewnętrznie! 😃 Lubię Ciebie jako Czlowieka 😃

- piękna I naturalna ❤️- komentują fani.

Zdecydowana większość fanów była zachwycona, ale pojawiły się również krytyczne głosy.

- Na palcach jednej ręki można policzyć zdj na których jest pani bez makijażu 😂😂😂 reszta zdjęć to pozowane i zero na nich naturalności 😂😂 kochać siebie i dbać o siebie to akceptować wszystkie swoje wady i zalety , a nie byc tylko wyapcykowanym i sztucznie się uśmiechać 😂😂😂😂

- O wow naprawdę ?ile masz zdjęć bez makijażu???proszę Cię .....po raz pierwszy pokazałaś zmarszczki .....

- Nie wiem po na siłę robić z siebie tą "gorszą" ? Przecież to nie Twoja filozofia 🙊😂😂

Na ostatni komentarz Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała!

oczywiście ze nie moja… dlatego nie robię się na “gorszą”, tylko pokazuje bez makijażu… A to wielka różnica ! Pozdrawiam- odpowiedziała gwiazda "Klanu".

Zobaczcie zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej bez makijażu i przeczytajcie cały wpis gwiazdy!

