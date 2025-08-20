Na ten moment widzowie TVN czekali od dawna. W środę, 20 sierpnia, stacja zorganizowała huczną imprezę z okazji prezentacji jesiennej ramówki. Na czerwonym dywanie plejada gwiazd dumnie pozowała fotoreporterom, promując swoje nowe zawodowe projekty. Wśród nich nie zabrakło również Małgorzaty Rozenek-Majdan, która już niebawem poprowadzi swoje nowe show "Bez kompleksów". Prezenterka, znana z zamiłowania do zabawy modą, zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją, przypominającą te, jakie sympatycy royalsów wybierają na prestiżowe królewskie wyścigi konne organizowane w Ascot.

Małgorzata Roznek-Majdan w kreacji "papaya orange" na prezentacji jesiennej ramówki TVN 2025

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat nazywana jest jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Ukochana żona Radosława Majdana bowiem nie tylko prowadzi własną markę odzieżową, ale też zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, jak i na co dzień z niezwykłym wysmakowaniem łączy klasyczną elegancję w estetyce "old money" z wyszukanymi modowymi perełkami, wpisującymi się w najgorętsze trendy. Tak też było w przypadku jej najnowszej stylizacji, jaką wybrała z okazji prezentacji jesiennej ramówki TVN 2025.

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zafundowała sobie małą metamorfozę. Nieco skróciła i rozjaśniła swoje włosy, relacjonując wizytę u stylistki fryzur na swoim Instagramie. Przy okazji zdradziła też sekret swojej smukłej sylwetki, Teraz gwiazda TVN zaprezentowała swój nowy look na czerwonym dywanie jesiennej ramówki TVN 2025, pozując w obłędnej, dopasowanej sukni w jednym z najmodniejszych kolorów na jesień 2025. Mowa oczywiście o intensywnym pomarańczowym odcieniu, tzw. "papaya orange".

Małgorzata Roznek-Majdan zaskoczyła na jesiennej ramówce TVN 2025 z fascynatorem rodem z Royal Ascot

Uwagę fotoreporterów przykuła jednak nie tylko wyszukana kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan o modnej długości midi, ale też dodatki, jakie do niej dobrała. Gwiazda TVN postawiła bowiem na subtelne sandałki na obcasie w pomarańczowym odcieniu "papaya orange" zbliżonym do tego, jaki pojawił się również na sukni. To jednak jej wyszukany fascynator rodem z Royal Ascot skradł całe show.

Fascynator, czyli ozdoba głowy, często mocowana na opasce, spince, lub grzebyku, charakteryzuje się bogatymi zdobieniami takimi jak pióra, tiul, kwiaty, elementy biżuteryjne czy woalki i jest jednym z nieodłącznych elementów eleganckich stylizacji podczas wyścigów konnych Royal Ascot . Choć historia fascynatorów sięga znacznie głębiej, to właśnie Royal Ascot przyczyniło się do ich popularyzacji.

Małgorzata Roznek-Majdan promuje swoje nowe show "Bez kompleksów" na jesiennej ramówce 2025

Jak się niedawno okazało, jesienna ramówka TVN 2025 wywraca grafik do góry nogami. Jedną z największych zmian jest przesunięcie emisji teleturnieju "The Floor" na 20:55. Co więcej odcinki show z 50 minut zostały skrócone do zaledwie 30. To jeszcze nie wszystko. Na antenę powracają kultowe programy, jak "Hotel Paradise" z Edytą Zając w roli prowadzącej, "Bitwa o gości", "Kuchenne Rewolucje" czy "Top Model". Nie zabraknie też nowości.

Podczas środowej prezentacji jesiennej ramówki TVN 2025, 20 sierpnia, Małgorzata Rozenek-Majdan promowała swój najnowszy program "Bez kompleków", który już niebawem zobaczymy na antenie stacji.

O czym jest nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan - "Bez kompleksów"?

Jak informuje stacja TVN, nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan "Bez kompleksów" udowodni, że zmiany zewnętrzne mogą stać się impulsem do wewnętrznej przemiany. Uczestniczki show przejdą więc nie tylko wielką fizyczną metamorfozę za pośrednictwem skomplikowanych upiększających zabiegów, ale też zawalczą o swoją przyszłość, by na dobre wyzbyć się dawnych kompleksów.

Dały nam szansę zaopiekować się sobą. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to tak, że dziewczyny mają poczucie, że były najważniejsze dla nas w trakcie trwania tego programu, bo realnie tak było - tak mówi o programie sama Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Roznek-Majdan zaskoczyła na jesiennej ramówce TVN 2025, Fot. Piotr Matusewicz/East News