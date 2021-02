W minioną środę Małgorzata Rozenek - Majdan poinformowała swoich fanów, że właśnie zrealizowała kolejny duży projekt - gwiazda ruszyła z własną marką ubrań "Mrs. Drama". Niestety, zaledwie po 24 godzinach od premiery marki, pojawiły się już pierwsze kontrowersje. Ola Żuraw, znana z programu "Top model", nagrała obszerne InstaStories, w którym zasugerowała, że Małgorzata Rozenek - Majdan kopiuje jej markę. Ponadto okazało się, że wykonawcą zleconych prac w firmie żony Radosława Majdana, jest ten sam człowiek, który współpracuje właśnie z Olą Żuraw.

Teraz Małgorzata Rozenek - Majdan zabrała głos w tej sprawie. Sprawdźcie szczegóły.

W czwartek wieczorem, Ola Żuraw z "Top model" na swoim InstaStories ujawniła, że jej wspólnik, z którym stworzyła markę "LaGrue", okazał się być wykonawcą zleconych prac Małgorzaty Rozenek w marce odzieżowej "Mrs. Drama". Ola o tym fakcie dowiedziała się nie od niego, a z InstaStories stylistki Karoliny Domaradzkiej. Modelka stwierdziła, że ubrania, które oferuje marka żony Radosława Majdana, przypominają jej projekty, a nawet są podobnie prezentowane. Modelka bardzo przejęła się całą sytuacją i rozemocjonowana, opowiedziała o wszystkim.

Właśnie się dowiedziałam, że wspólnikiem pani Rozenek jest mój wspólnik. Fajne zaskoczenie, co? Ta bluza jakaś taka podobna... Te bluzy są dziwnie podobne i nawet zdjęcia, nawet mimika, ciężkie buty na zdjęciach i tak dalej. Moja marka to jest coś, w co włożyłam mnóstwo swojej pracy, no i jestem bardzo zaskoczona, że dowiaduję się takich rzeczy. Od początku produkujemy w jednej szwalni w Łodzi i jest z nią bezpośrednio powiązany mój wspólnik, Tomek. [...] Ja po prostu cała się trzęsę. [...] Myślałam, że to jakiś głupi zbieg okoliczności albo inspiracja, którą byłam dla pani Małgorzaty Rozenek , ale jak zobaczyłam u Karoliny Domaradzkiej, że tam widnieje...

Na koniec Ola bardzo mocno podsumowała całą sytuację.

W odpowiedzi od moich wspólników usłyszałam tylko, że to nie ma nic wspólnego z moją marką. Mówiły jaskółki, że chu*owe są spółki. Powiem tylko tyle, że jest mi w ku*wę przykro ... - powiedziała Ola ze łzami w oczach.

Oczywiście oświadczenie Oli Żuraw szybko wywołało poruszenie wśród Internautów, którzy z niecierpliwością czekali na odpowiedź Małgorzaty Rozenek - Majdan. Gwiazda w piątek rano zabrała głos w tej sprawie.

Właścicielka jednej z marek zarzuca mi wzorowanie się na jej pomysłach. O marce i jej właścicielce dowiedziałam się dopiero wczoraj. Serio 🤷‍♀️ Projekty, które są jej zdaniem podobne, różnią się od siebie, co widać na slajdach w albumie. Jeżeli już coś nas łączy, to miejsce, w którym szyjemy nasze rzeczy, czyli szwalnia, która funkcjonuje w świecie mody od 1978 roku i cieszy się nienaganną opinią wśród swoich klientów. Właśnie dlatego im powierzyłam prace związane z moim autorskim brandem. [...]

Mrs. Drama to moja marka. Jestem jedynym i wyłącznym autorem kreatywnych aspektów mojego brandu: od nazwy firmy, projektów (nie tylko ubrań, ale metek i opakowań), butiku on-line czy sesji wizerunkowej. Jestem również jedyną właścicielką @mrsdrama.pl a osoba, która błędnie została nazwana przez inną osobę, w mediach moim wspólnikiem jest jedynie WYKONAWCĄ zleconych prac.

Kochane, często mówiłam o tym, że zamiast atakować się powinnyśmy się wspierać. Ja sama cieszę się, gdy widzę, że kolejna kobieta próbuje swoich sił w nowej dziedzinie. Trzymam za nią mocno kciuki, bo im więcej kobiet osiąga sukces tym donośniejszy i ważny staje nasz głos 💪 Zapraszam wszystkich dzisiaj do siebie na live’a o 20.00, w trakcie którego opowiem o mojej marce i wszystkich wątpliwościach, które pojawiły się wczoraj 🌸 dlaczego osoby, które zabrały wczoraj głos w tej sprawie, nie zwróciły się do mnie o komentarz? Może nie chodzi o prawdę a rozgłos?🤷‍♀️ widzimy się o 20:00 💥🎉

Opisy do zdjęć i rysunków z albumu, ze względu na brak miejsca wrzucam na IG story - napisała w oświadczeniu Małgorzata Rozenek - Majdan.