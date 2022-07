Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pojawili się dziś w studiu "Dzień Dobry TVN"! Małgorzata opowiadała o swoim debiucie aktorskim w filmie "Druga połowa" z udziałem m.in. Macieja Musiała, Cezarego Pazury czy Ilony Ostrowskiej. W produkcji miał również pojawić się Radek, jednak plany pokrzyżował mu... koronawirus. Zobaczcie, jak para prezentowała się na ulicy pod studiem! Cudne sukienki od projektantów kupisz w atrakcyjnych cenach, podając w Zalando Lounge kod rabatowy . Małgorzata Rozenek-Majdan w sukience z satyny w "Dzień Dobry TVN" Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Małgorzata Rozenek spróbuje swoich sił jako aktorka - na początku miał być to nowy film Patryka Vegi. Okazuje się, że w międzyczasie spływały kolejne propozycje i ten sposób Małgosia pojawi się także w komedii romantycznej "Druga połowa" w reżyserii Łukasza Wiśniewskiego. Rozenek zagra tam dziennikarkę sportową, która będzie miała duży wpływ na miłosne losy głównego bohatera. W "Dzień Dobry TVN" gwiazda przyznała, że dzięki mężowi, który jest przecież sportowcem, było jej znacznie łatwiej przygotować się do tej roli. Co ciekawe, sam Radosław także miał zagrać w filmie, ale kiedy przyszedł czas na zdjęcia, Majdan trafił z koronawirusem do szpitala... Jak Małgosia i Radek prezentowali się pod studiem? Uwagę przykuwała przede wszystkim kolorowa Małgorzata! Prezenterka miała na sobie jasno niebieską marynarkę oraz drapowaną sukienkę z satyny w turkusowym kolorze. Gdzie można ją kupić? To Bershka! Obecnie sukienka jest bestsellerem i warto pospieszyć się z zakupem - jej koszt to tylko 99,90 zł. Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan buduje wymarzony dom! Nie będzie nowoczesny. Dlaczego? Podoba Wam się stylizacja Małgosi?...