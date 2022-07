Małgorzata Rozenek zaskoczyła zdjęciem przyjaciół! Mieszkają razem od wielu lat

Małgorzata Rozenek zdecydowanie żadnej pracy się nie boi. Gwiazda TVN w ostatnim czasie poświeciła się filmom. Wystąpiła w filmie Patryka Vegi, a już pod koniec maja będziemy mogli ją oglądać w nowej komedii romantycznej . Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek postanowiła sprawdzić się w jeszcze innym filmowym zadaniu. Razem z rodziną dubbingowała głosy bohaterom nowej bajki "Krudowie 2. Nowa era". Podczas nagrań nie zabrakło także jej synów, Tadeusza i Stanisława Rozenków. Za ten rodzinny projekt zarobili bajońską sumę! Małgorzata Rozenek z rodziną w dubbingu zarobiła krocie Sam udział w dubbingu to nie wszystko. Jak donosi informator "Pudelka" Małgorzata Rozenek razem z rodziną mają także prowadzić promocję bajki w mediach społecznościowych. Wynagrodzenie więc obejmuje także ten obowiązek. Na ile więc wycenia się głosy Małgorzaty Rozenek, jej synów Tadeusza Rozenka i Stanisława Rozenka oraz Radka Majdana? Małgorzata wkręciła w projekt całą rodzinę. Za dubbing i obiecaną producentowi promocję animacji w social mediach zarobili 100 tysięcy złotych - przekazuje informator "Pudelka" Warto dodać, że jest to naprawdę niebotyczna suma. Profesjonalni aktorzy zajmujący się dubbingiem nawet za główne role w filmie zarabiają znacznie mniej, a stawki oscylują czasem w granicach kilku do kilkunastu tysięcy złotych! Małgorzata więc doskonale wykorzystała swoją popularność i potencjał Instagrama, by zarobić. W dzisiejszym świecie, jak się okazuje, mieć dużo obserwatorów na Instagramie to klucz do sukcesu finansowego. A co z sukcesem filmowym? Fani już nie mogą doczekać się efektów pracy Małgosi i jej rodziny. Filmy, w których Gosia zagrała, czekają wciąż na swoją premierę. Z kolei synowie Małgosi Stanisław i Tadeusz są...