Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała się na spacer z Heniem. Tego dnia towarzyszyli gwieździe również jej rodzice. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że żona Radosława Majdana nie stosuje się do obowiązującego nakazu zakrywania ust i nosa. To już kolejny raz, kiedy Małgorzata Rozenek nie nosi maseczki mimo powszechnego obowiązku! Po raz pierwszy za brak maseczki Internauci krytykowali prowadzącą "Projekt Lady" w kwietniu. Teraz sytuacja się powtórzyła!

Małgorzata Rozenek zapomniała o masce na spacerze z rodzicami

Małgorzata Rozenek podczas spacerów z synkiem najczęściej przyciąga uwagę swoimi doskonałymi stylizacjami. Gwiazda TVN nawet podczas codziennych wyjść zawsze przywiązuje wagę do wyglądu, teraz jednak na uwagę zasługuje fakt, że Małgorzata Rozenek nie nosi maseczki.

Jak wiadomo cały czas trwa pandemia koronawirusa i mimo że liczba zakażeń spada nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na zewnątrz oraz w miejscu pracy. Co więcej na zdjęciu widać, że rodzice gwiazdy stosują się do przepisów. Być może Małgorzata Rozenek wyjaśni fakt, że nie nosi maseczki. W kwietniu udało jej się wytłumaczyć, ale tym razem może to się okazać znacznie trudniejsze.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Zobacz także: Niedawno Małgorzata Rozenek narzekała na efekty chudnięcia, teraz pokazała goły brzuch! Może szokować

Podczas spaceru Małgorzacie Rozenek towarzyszyli jej rodzice, którzy dostosowują się do obowiązujących przepisów i noszą maseczki.

Niedawno gwiazda była na kwarantannie, a jej mąż Radosław Majdan chorował na Covid-19.