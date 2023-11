Małgorzata Rozenek-Majdan spotkała się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, aby porozmawiać o in vitro. Kilka miesięcy temu gwiazda TVN-u wydała na ten temat książkę, ponieważ prezenterka mocno wspiera kobiety, które nie mogą zajść w ciążę i uważa, że dostęp do in vitro nie powinien być w żaden sposób ograniczony. Żona Radka Majdana pochwaliła się wspólnym zdjęciem ze spotkania z Adamem Bodnarem w sieci. Jeden z internautów skrytykował koszulę prezenterki, która była za mała!

Małgorzata Rozenek na spotkaniu z Adamem Bodnarem

Małgorzata Rozenek-Majdan jest matką dwóch synów, których urodziła dzięki metodzie in vitro. 41-latka nigdy nie ukrywała sposobu, w jaki zaszła w ciążę. Chłopcy mają już 13 i 9 lat. Obecnie celebrytka stara się ponownie zostać mamą, jednak jej ostatnie próby nie zakończyły się sukcesem. Mimo to nie poddaje się, chociaż wie, że czas nie działa na jej korzyść.

W maju br. Rozenek-Majdan wspólnie z wydawnictwem Prószyński i S-ka wydała książę "In vitro. Rozmowy intymne". W niej znalazły się historie par, którym in vitro nie jest obce oraz rozmowy z ekspertami. Ostatnio Rozenek-Madjdan spotkała się z rzecznikiem praw obywatelskich, aby porozmawiać o problemach Polaków i dostępności in vitro. Zdjęciem ze spotkania pochwaliła się w sieci.

Takie spotkania nadają sens sprawie, która jest dla mnie ważna. Dziękuję Rzecznikowi Praw Obywatelskich doktorowi habilitowanemu Adamowi Bodnarowi za zaproszenie, merytoryczną rozmowę i otwarcie na wspólne działanie. Dzięki takim osobom ludzie zmagający się z problemem płodności mają poczucie wsparcia. A ja utwierdzam się w przekonaniu, że o in vitro można rozmawiać rzeczowo, bez niepotrzebnych emocji i z szacunkiem - napisała Rozenek-Majdan.

Jeden z internautów zwrócił uwagę na koszulę prezenterki, która rozeszła się na biuście. Czy tak powinno być?

Chyba ma Pani za małą koszulę - zapytała fanka.

Małgosia nie pozostawiła uwagi bez odpowiedzi.

Prawie każda koszula jest dla mnie za mała w biuście, ale ta akurat szyta na miarę źle się ułożyła na zdjęciach - wytłumaczyła.

Wielu internautów zaczęło bronić Małgosi (słusznie!) pisząc, że koszula nie jest w tej całej sprawie najważniejsza i uszczypliwe uwagi są zbędne. Przypomnijmy, że Rozenek-Majdan walczy o ponowne refundowanie in vitro, które zakończyło się 30 czerwca 2016 roku. Program objął blisko 20 tys. par i urodziło się dzięki niemu 8395 dzieci.

