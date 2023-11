Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan cały czas pracuje nad tajnym projektem dla TVN, w którym występuje z mężem Radosławem Majdanem. Ale to chyba ciągle mało, bo Małgosia postanowiła założyć też swój portal pod nazwą rozenekmajdan.com

O czym będzie portal Rozenek?

To szeroko pojęty lifestyle: gotowanie, dzieci, uroda, moda, zdrowie... czyli poradnictwo.

Nie będzie to projekt związany z żadną telewizją czy firmą. To autorski pomysł Małgorzaty, która od lat wydaje poradnikowe książki. Teraz postanowiła odpowiadać na wszystkie pytania, które dostaje za pomocą swojego portalu. Strona rusza od 1 grudnia pod adresem można już zobaczyć odliczanie do startu.

- Tutaj Małgosia będzie sama sobie szefową. Ma zespół zaufanych ludzi, którzy będą pisać o najistotniejszych tematach dla kobiet i ich partnerów. Na rozenekmajdan.com każdy znajdzie coś dla siebie – mówi nam osoba z otoczenia Małgosi Rozenek.

Będziecie czytać portal Małgosi?

Małgorzata Rozdenek kończy już projekt dla TVN i teraz będzie mogła się zająć nowym portalem.

Małgosia Rozenek bierze udział w wielu projektach. Teraz sama stworzyła coś od podstaw.