W życiu Małgorzaty Rozenek nie ma czasu na nudę - gwiazda co chwila załatwia kolejne sprawy zawodowe, dlatego bardzo często jest widziana na ulicach Warszawy. Żona Radosława Majdana to ulubienica paparazzi, którzy chętnie śledzą każdy jej krok. Tym razem jednak fotoreporterzy przyłapali Małgorzatę Rozenek, gdy ta wybrała się do SPA. Na nowych zdjęciach paparazzi nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na stylizację Małgorzaty Rozenek, bo w oczy w szczególności rzucają się jej buty! Ten model od lat wzbudza mnóstwo emocji - jedni je kochają, drudzy nienawidzą! Dlaczego? Zobaczcie sami. Zobacz także: Małgorzata Rozenek zapewnia, że wcale nie retuszuje zdjęć: "Niesłusznie jest mi to zarzucane" Małgorzata Rozenek wybrała się do SPA. Założyła budzący emocje model butów! Małgorzata Rozenek od lat jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego show biznesu - żona Radosława Majdana co chwila zaskakuje nas swoimi nowymi zawodowymi projektami. Nowe programy w stacji TVN, własna marka odzieżowa , czy debiut aktorski u Patryka Vegi , to tylko niektóre ostatnie osiągnięcia gwiazdy. Jak widać, życie pięknej Małgorzaty Rozenek jest naprawdę intensywne, jednak żona Radosława Majdana nie zapomina również o przyjemnościach. Gwiazda chętnie wyjeżdża na wakacje, gdzie nabiera sił do dalszej pracy w najpiękniejszych zakątkach świata , jak również uwielbia zrelaksować się w SPA. I ostatnio właśnie tam wybrała się Małgorzata Rozenek, którą uchwycili na zdjęciach czujni paparazzi! Zobaczcie, jak wyglądała. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie i znów zaczęła się dyskusja o wieku gwiazdy! "Wygląda pani na 25 lat" Małgorzata Rozenek na wizytę do SPA postawiła na bardzo wygodną stylizację....