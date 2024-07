1 z 4

Małgorzata Rozenek z synkiem Tadeuszem

Co robi Małgorzata Rozenek, gdy nie pracuje na planie swojego nowego show w stacji TVN? Jest mamą na pełen etat. Starszy syn Małgorzaty ma już dziewięć lat i chodzi do szkoły, a młodszy Tadeusz niedawno poszedł do zerówki.

Małgosia, razem z narzeczonym Radosławem Majdanem, są często widywani, gdy odprowadzają chłopców do szkoły i odbierają ich po zajęciach.

Paparazzi przyłapali Małgorztaę Rozenek, gdy odbierała swojego młodszego syna Tadzia z zerówki. Niesamowite, że chłopiec już tak wyrósł.