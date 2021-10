Codzienność Klaudii Halejcio: trudny poranek, ćwiczenia z córką i TikTok z mamą 

Ostatnio o Klaudii Halejcio mówi się przede wszystkim w kontekście jej związku z Tomaszem Barańskim - partnerem z Tańca z Gwiazdami (zobacz: Halejcio i Barański - miłość, która pokonała chorobę. "Oni idealnie do siebie pasują" ). Często też komentowane są ubrania, w których aktorka pokazuje się na salonach . Swoją nową, codzienną stylizację Halejcio opublikowała na Instagramie. Możemy też zobaczyć ją na Facebooku - zdjęcie promuje kampanię społeczną „Możesz To Zrobić!’’ . Elegancki zestaw utrzymany jest w neutralnych odcieniach bieli i beżu, które świetnie pasują do jej urody. Zwróciliśmy uwagę na metki, które aktorka ma na sobie. Płaszcz Klaudii to projekt Aleksandry Markowskiej. Cena? 790 zł. Tyle samo kosztuje torebka - worek marki Franco Morenzo. To już ponad półtora tysiąca złotych! Reszta rzeczy jest znacznie tańsza, w dodatku możecie znaleźć je na wyprzedażach. Spodnie w kratkę kupicie w Zarze za 59 zł (przecena ze 129 zł), buty w Deezee - kosztują 53,40 zł (było: 89 zł). Po biżuterię zajrzyjcie do sklepu By Dziubeka . Co sądzicie o tym zestawieniu? Zapłacilibyście za nie ponad 1700 zł ? Zobacz: Halejcio i Siwiec o wymarzonych sukniach ślubnych [WIDEO] ☀️ #stylizacja #moda #look #plaszcz @aleksandramarkowska #zara #buty - @deezeepl #torebka - @franco_morenzo #bizuteria - @bydziubeka #foto #agatamakomaska #lato #fashion #blog ☀️🌿 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Klaudia Halejcio (@klaudiahalejcio) 23 Lip, 2015 o 11:56 PDT Letnia propozycja od @klaudiahalejcio ⭐️ a w roli głównej nasz skórzany worek Spedire✌🏻 fot.: Agata Makomasa #amazing #klaudiahalejcio #bucketbag #leatherbag #musthave #summer #summertime #summerlook #polishbrand #whitelook #white #top #fashion #girls #womensfashion...