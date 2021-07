Małgorzata Rozenek w seksownej piżamie pakuje się na wakacje. Zobaczcie zdjęcia paparazzi! 

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zakochali się w Norwegii, kiedy byli w odwiedzinach u brata Radosława, Cezarego, który mieszka tam od lat. Teraz chcą zobaczyć więcej! W lipcu wynajmują więc dużego luksusowego kampera i ruszają nim na północ. Pierwszy przystanek: Szwecja. Pojadą całą rodziną? Magorzata Rozenek z rodziną na wyprawie kamperem „Na pokładzie” znajdą się nastoletni Tadeusz i Stanisław oraz roczny Henryk, ale nie tylko, bo Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chcą również zabrać swoje psy. Małgorzata Rozenek-Majdan znana jest z tego, że kocha luksus i program " Azja Express " był dla niej trudnym wyzwaniem. Ciekawe, jak poradzą sobie tym razem. Liczymy na obszerne relacje na ich Instastories . To będzie prywatna podróż, nie reality show – zapewnia osoba z otoczenia gwiazdy. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dawno nie mieli tak długich wakacji: już trzy razy w tym roku byli w Tulum w Meksyku. Teraz chcą szybko się spakować i pojechać w chłodniejsze regiony świata. Uznali, że po pracowitym roku i szybkim powrocie Małgorzaty do pracy (na plan „Projektu Lady”) całej rodzinie należy się odpoczynek. w Polsce nie mają teraz wyzwań zawodowych, czeka ich tylko premiera filmu „Miłość, seks i pandemia” w reżyserii Patryka Vegi, w którym Rozenek-Majdan zagrała fotografkę. Zobacz także: Gwiazdy na Paradzie Równości: Julia Kamińska, Małgorzata Rozenek, Kayah. Kto jeszcze pojawił się na marszu? Więcej o planach Małgorzaty Rozenek i jej rodziny dowiecie się z najnowszego numeru "Party". Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybierają się w kolejną rodzinną wyprawę. Tym razem nie będzie to luksusowy hotel a przygoda w kamperze! Kurort Tulum w Meksyku to ulubione miejsce...