Małgorzata Rozenek nie rozstaje się z tymi butami. To najwygodniejszy model na sezon lato/jesień 2020!

Małgorzata Rozenek dzięki regularnym ćwiczeniom szybko wraca do formy po porodzie i na Instagramie zachwyca kolejnymi stylizacjami. Tym razem uwagę Internautek zwróciły kultowe klapki Birkenstock! Gwiazda TVN wybrała model w mocnym neonowym kolorze, który idealnie sprawdzi się na lato. Jeśli do tej pory nie byłyście przekonane do Birkenstocków, być może to zdjęcie rozwieje Wasze wątpliwości!

Małgorzata Rozenek zachwyca w neonowych klapkach Birkenstock!

Małgorzata Rozenek opublikowała romantyczne zdjęcie z Radosławem Majdanem. Widać, że para bierze udział w sesji zdjęciowej do nowego projektu, o którym jeszcze nie chcą informować. Gwiazda w wyjątkowej stylizacji wtulona w męża wygląda na bardzo zakochaną. Pod zdjęciem gwiazda TVN napisała:

Dawno tego nie pisałam 😜 na planie #secretproject 🤣 - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Fanki doceniają look Małgorzaty Rozenek i pytają o marki poszczególnych elementów garderoby. Największym zainteresowaniem cieszy się jeansowa koszula marki IXIAH x Free People i różowe klapki Birkenstock. Ultra wygodne buty z pianki elastycznej EVA cieszą się ogromnym powodzeniem i w sezonie letnim są hitem Instagrama. Model, który ma na sobie Małgorzata Rozenek, to Arizona i kosztuje 179 zł.

Sami zobaczcie, jak dobrze wyglądają do letniej stylizacji i co najważniejsze są bardzo wygodne!

Różowe klapki Birkenstock model Arizona EVA Beetroot Purple Narrow kupimy za 179 zł.