Małgorzata Rozenek w pierwszym wywiadzie po porodzie! To Radek wstaje do Henia w nocy! Co jeszcze zdradziła?

Małgorzata Rozenek udzieliła pierwszego wywiadu po porodzie! Gwiazda od kilku dni pracuje na planie piątej już edycji "Projektu Lady". Oczywiście towarzyszy jej synek, Hernyk! Produkcja zadbała, aby gwiazda i jej rodzina mieli najlepsze warunki! Jak wyglądał powrót do pracy po porodzie? Jakim synkiem jest Henio, a jakim ojcem Radek? Zobaczcie, co zdradziła Małgorzata Rozenek!

Małgorzata Rozenek - PIERWSZY wywiad po porodzie!

Do pracy wróciła dwa tygodnie po porodzie. Praca na planie "Projektu Lady" potrwa ponad miesiąc, a więc Małgosi w Rozalinie, gdzie kręcone są zdjęcia, towarzyszy najmłodszy syn, Henio. Choć prezenterka ma świetne warunki, w rozmowie z tvn.pl zdradziła, że powrót do aktywności nie był taki łatwy jak wszystkim się wydaje:

Nie planowałam takiego szybkiego powrotu. [...] To nie jest tak, że uważam, że to jest fajne wracać dwa tygodnie po pracy, ale czasem trzeba i jak trzeba, to warunki to umożliwiają to - mówi Małgorzata.

Zdjęcia do "Projektu Lady" przesunęły się ze względu na koronawirusa - miały odbyć się w marcu, jednak zaczęły się dopiero teraz. To pierwsza tak duża zmiana w show. Dla Małgorzaty najważniejszą jest jednak to, że na świecie jest jej syn, Henryk!

Wiem, że zabrzmię nieobiektywnie, ale Henryk jest wyjątkowym dzieckiem. Jest przepięknym dzieckiem. Jest przekochany! Jest takim słodkim dzidziusiem, że my z moim mężem dosłownie wyrywamy go sobie z rąk. Jest ulubieńcem całej naszej rodziny - mówi w tvn.pl Małgorzata.

A jakim ojcem jest Radosław? Okazuje się, że... idealnym! To on wstaje do Henia w nocy, po to, żeby Małgosia mogła się wyspać i mieć siłę do pracy:

Radosław jest najszczęśliwszym ojcem na świecie. Jest niezwykle zaangażowany, jest świadomym tatą. Czekaliśmy długo na Henia, a Radosław nie tworzył presji: jak będzie to będzie, nie denerwuj się, mówił. Nie chciał, żebym miałam poczucie, że czemuś nie sprostowała, a miałam przez moment takie poczucie. Jak się urodził Henio, to teraz widzę, jak bardzo mu na tym zależało. [...] Jest tatą, który zajmuje się Henrykiem w nocy, sam to zaproponował, oczywiście też jestem obok, ale Radosław w nocy, jak Henio chce spacerować, to robi to z Radziem. Jest tatą, który spędza każdą chwilę z synem - mówi szczęśliwa Małgorzata w rozmowie z tvn.pl!

Małgosia to szczęściara!

Radosław oszalał na punkcie syna! To on wstaje do niego w nocy!

Henio jest oczkiem w głowie szczęśliwych rodziców!

Czekacie na "Projekt Lady"?