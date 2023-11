Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia być na czasie, a swoimi stylizacjami inspiruje wiele Polek. W miniony weekend wraz z rodziną wybrała się na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie i po raz kolejny zachwyciła swoim ubiorem. Kurtka, którą miała na sobie, to totalny must have. Metaliczne puchówki robią furorę w sezonie zimowym 2019/2020. Model, który wybrała Małgorzata, został zaprojektowany przez markę MMC i kosztuje 2600 zł, ale podobne można znaleźć w sieciówkach już od 150 zł. Srebrne puchówki są również hitem Instagrama, a zdjęcia dziewczyn w podobnych modelach, wykonane z fleszem, robią wrażenie, ponieważ metaliczny kolor odbija światło.

Na identyczną kurtkę jak Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się również Natalia Siwiec. Oversizowa puchówka to idealna alternatywa dla długich eleganckich płaszczy lub kożuchów. Taka stylizacja z pewnością zwróci uwagę!

