Małgorzata Rozenek na spotkaniu z Patrykiem Vegą. Wybrała buty, które optycznie wyszczuplają nogi!

Małgorzata Rozenek doskonale wie, jak wyglądać modnie i z klasą! Gwiazda świetnie potrafi dobierać elementy swojej garderoby, dzięki czemu podkreśla wszystkie swoje atuty. Tym razem świeżo upieczona mama Henryczka wybrała się w bardzo stylowym looku na tajemnicze spotkanie z Patrykiem Vegą. Czy Rozenek wystąpi w jego filmie? Na razie nie znamy szczegółów ich spotkania, dlatego postanowiliśmy skupić się na boskim looku Rozenek...

Gwiazda postawiła na buty, które wysmuklają nogi i optycznie je wydłużają. Jeśli zatem chcesz podkreślić właśnie tę część ciała, powinnaś przemyśleć zakup właśnie tych butów. Fantastycznie sprawdzą się również w przypadku pań, które kochają zdjęcia - twoje nogi będą wyglądały na nich naprawdę zjawiskowo!

Małgorzata Rozenek w butach, które wyszczuplają i wydłużają nogi!

Małgorzata Rozenek od kilku tygodni jest mamą małego Henryczka, który jest dla niej całym światem! Gwiazda po kilkumiesięcznej przerwie od treningów, zaczyna powoli do nich wracać. W jednym ze swoich wpisów na Instagramie świeżo upieczona mama przyznała, że przed nią jeszcze długa droga do powrotu do formy. Naszym zdaniem Małgorzata Rozenek już wygląda świetnie, ale znając determinację i zaangażowanie gwiazdy, z pewnością będzie dążyć do absolutnie nienagannej sylwetki.

Ostatnio paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek na ulicach Warszawy. Gwiazda jak zawsze wyglądała bardzo elegancko - założyła elegancki garnitur w jasnym kolorze, do tego dobrała również białą, luźną bluzkę. Całą stylizację dopełniły przepiękne szpilki z odkrytymi palcami. To fantastyczny model, który optycznie wyszczupla i wydłuża nogi. Zobaczcie jak wspaniale wygląda w nich Małgorzata Rozenek.

Te szpilki optycznie wysmuklają również całą sylwetkę! W komplecie z eleganckim garniturem wygląda to naprawdę rewelacyjnie.

Prawda, że są boskie? Póki lato w pełni, warto pomyśleć o ich zakupie!