2 z 9

Wśród ponad tysiąca postów, które opublikowałam na Instagramie, tak naprawdę kilka, około trzech czy czterech budzą kontrowersje właśnie z tego powodu, że są może mocno eksponujące ciało. Jakby ktoś prześledził mojego Instagrama, na nim widać wartości, które są dla mnie ważne. Widać też, że to jest po prostu zapis mojego życia. (...) Jak osiągam efekty diety, to po prostu mam ochotę się tym pochwalić. Po babsku, normalnie. Ja byłam przez moment zadowolona tym, co osiągnęłam i najnormalniej w świecie, po prostu wrzuciłam tę fotkę. Nie sądzę, żeby to kogokolwiek urażało - wyjaśniała Małgorzata Rozenek w DDTVN.

Gwiazda zdradziła również, że w czasie obu ciąż przytyła po 30 kilogramów, więc teraz jest dumna, że udało jej się wrócić do szczupłej sylwetki. Obecnie prezenterka jest w trakcie przygotowywania się do sezonu bikini, trenuje oraz stosuje dietę. Małgorzata Rozenek przyznała, że nie spodziewała się takich kontrowersji wokół jej zdjęcia. Odniosła się również do zdjęcia, które tego dnia opublikował Robert Lewandowski. Piłkarz pozuje na nim bez koszulki. Prezenterka zdziwiła się, że zdjęcie Lewego nie wywołało zamieszania, a jej - owszem. Małgorzata Rozenek zaapelowała o więcej luzu i uśmiechu. Zdradziła też, jak na zdjęcie zareagowali jej bliscy, w tym jej mąż Radosław Majdan.