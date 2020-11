Małgorzata Rozenek tą stylizacją rozbiła bank! Jej botki za ponad 1400 złotych to hit zimowych miesięcy

Małgorzata Rozenek po raz kolejny zachwyca doskonałą stylizacją. Gwiazda pochwaliła się na swoim Instagramie efektami sesji zdjęciowej, na której możemy zobaczyć ją między innymi w fantastycznych botkach, które będą królować tej zimy. Fanki zakochały się w tej stylizacji. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek w botkach za ponad 1400 złotych!

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Co chwila możemy podziwiać jej doskonałe total looki, w których znajdujemy prawdziwe modowe perełki. Bardzo często możemy podziwiać je na Instagramie Małgorzaty Rozenek. Fanki prowadzącej "Projekt Lady" często inspirują się jej stylem, dlatego z niecierpliwością czekają na kolejne fotografie z sesji zdjęciowych gwiazdy.

Tym razem "Perfekcyjna Pani domu" swoją stylizacją rozbiła bank! Małgorzata Rozenek postawiła na czerń, którą przełamała soczystą pomarańczą. Gwiazda zdecydowała się na czarne obcisłe spodnie, oversizowy, długi sweter w tym samym kolorze, a do tego założyła pomarańczową, pikowaną kamizelkę! Podziwiamy również kultową torebkę od Louis Vuitton, którą dobrała do swojego looku Małgorzata Rozenek. Sami spójrzcie jak fantastycznie to wygląda.

Ale tym razem to buty przykuły naszą szczególną uwagę. Botki na traktorowej podeszwie to totalny hit nadchodzących, zimowych miesięcy. Jest to model od Patrizia Pepe, który kosztuje ponad 1400 złotych!

Mat. prasowe

Buty, które założyła Małgorzata Rozenek będą pasować do wielu stylizacji, zarówno luźnych jak i tych bardziej eleganckich. My jesteśmy w nich zakochane, podobnie jak fanki Małgorzaty Rozenek.

- Muszę również dodać, że ten pomarańcz jest obłędny 🧡🧡😍 - Mega Outfit👌😍🤩 - Świetna stylizacja - Cudnie 😍😍Piękna stylizacja - Fenomenalnie 😍😍😍😍

A Wam jak się podobają? Skusicie się na taki model? Zobaczcie jak buty prezentują się w połączeniu z eleganckim płaszczem!