Małgorzata Rozenek szczerze o samopoczuciu w ciąży. Zdradziła, czego się obawia!

To będzie przełomowy rok dla Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, ponieważ spełni się ich największe marzenie - na świat przyjdzie ich pierwsze wspólne dziecko. Młodszego rodzeństwa również nie mogą się doczekać Tadeusz oraz Stanisław. Majdanowie z radością dzielą się swoim szczęściem i publikują rodzinne zdjęcia w sieci. Razem z nimi na szczęśliwe rozwiązanie czekają również fani, którzy nieustannie interesują się samopoczuciem przyszłej mamy. Małgorzata Rozenek zdradziła jak się czuje w stanie błogosławionym, ale przyznała, że obawia się bardziej tego, co będzie po porodzie. Co ją martwi?

Małgorzata Rozenek o samopoczuciu w ciąży

Małgorzata Rozenek nie ukrywała faktu, że stara się o dziecko metodą in vitro. Młoda mama postanowiła swoją walkę o maleństwo przekuć również w pomoc parom, które zmagają się z podobnym problemem. Odkąd wiadomość o ciąży została oficjalnie ogłoszona w mediach, Małgorzata chętnie dzieli się tymi niezwykłymi chwilami z fanami. Nic więc dziwnego, że nie szczędzą jej komplementów oraz interesują się jej samopoczuciem.

Gosiu, jak się czujesz w ciąży? Z tego co wiem to już chyba 4 miesiąc więc jakie masz samopoczucie? Gratuluję wam Kochani ❤️ I niech ten 2020 rok będzie dla Was najpiękniejszy ❤️❤️❤️ - zapytała jedna z obserwatorek

Małgorzata odpowiedziała, że czuje się doskonale, a ciążowe trudności jej nie doskwierają:

Ciąża to dla mnie najpiękniejszy czas w życiu i tak jest tym razem😊 wiem ze wiele kobiet źle się czuje, ale ja należę do tej grupy, która cieszy się każdym dniem😊

Dodała jednak, że nie wszystko jest jednak kolorowe i ma obawy związane z pierwszym miesiącem życia malucha. Na szczęście nie są związane ze stanem zdrowia dziecka:

Dużo gorzej wspominam pierwszy miesiąc z życia dziecka, jeszcze zanim złapie się rytm😉 ciąża to dla mnie prawdziwy stan błogosławiony 😘

Ale nawet w tym przypadku może liczyć na wsparcie innych obserwujących ją mam:

Pani Małgosiu, tym razem będzie cudownie 🙂 będzie łatwiej, będzie spokojniej, wiem coś o tym 🙂🙂 starsze rodzeństwo też chętnie zajmie się maleństwem - przy trzecim jest zupełnie inaczej, trzymam mocno kciuki i życzę dużo szczęścia, miłości i radości ❤️❤️

Na pomoc ze strony starszych synów - Tadeusza i Stanisława - Małgorzata może liczyć na pewno. Wystarczy spojrzeć na ich rodzinne zdjęcia, żeby dostrzec, że maluch będzie miał cudownych braci, na których będzie mógł polegać.

